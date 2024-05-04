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13:21, 4 мая 2024Россия

ВСУ атаковали дронами-камикадзе медико-санитарную часть в Запорожье

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали медико-санитарную часть в Энергодаре

Фото: Stringer / Reuters

В запорожском городе Энергодар дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали медико-санитарную часть, расположенную недалеко от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Она сообщила, что атака произошла 3 мая. В результате прилет произошел на территорию медико-санитарной части. По самой станции прилетов не было. Пострадавших от атаки беспилотников также нет.

3 мая глава Запорожской области сообщил, что ВСУ обстреляли жилую пятиэтажку в Токмаке. Балицкий добавил, что, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают экстренные службы, уточнил глава региона.

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      Анна Габай
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