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11:10, 4 мая 2024Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область, есть повреждения
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 мая обстреляли Курскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Под удар попало село Коровяковка Глушковского района. По данным из открытых источников, оно расположено примерно в двух километрах от российско-украинской границы. На территории населенного пункта насчитали десять прилетов.

В результате атаки были повреждены пять домовладений, а также три автомобиля. Пострадавших нет. Ведется подомовой обход территории.

Ранее 4 мая ВСУ атаковали еще один российский регион – Белгородскую область, которая также постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. В одном из сел повреждения получил инфраструктурный объект связи. О пострадавших не сообщалось.

ЖЗЛ
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