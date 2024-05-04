ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область, есть повреждения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 мая обстреляли Курскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Под удар попало село Коровяковка Глушковского района. По данным из открытых источников, оно расположено примерно в двух километрах от российско-украинской границы. На территории населенного пункта насчитали десять прилетов.

В результате атаки были повреждены пять домовладений, а также три автомобиля. Пострадавших нет. Ведется подомовой обход территории.

Ранее 4 мая ВСУ атаковали еще один российский регион – Белгородскую область, которая также постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. В одном из сел повреждения получил инфраструктурный объект связи. О пострадавших не сообщалось.