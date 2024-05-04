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13:29, 4 мая 2024Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли российский регион

Украинские войска второй раз за день обстреляли Курскую область

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Успеновка Курской область. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Эта атака стала второй за субботу, 4 мая. На опубликованных губернатором снимках видно сгоревший деревянный дом. Еще на одной фотографии можно увидеть языки пламени.

По данным Старовойта, никто из жителей не пострадал. Пожарные приступят к ликвидации последствий обстрела как только позволит ситуация.

Ранее ВСУ обстреляли село Коровяковка Глушковского района Курской области. В результате атаки были повреждены пять домовладений, а также три автомобиля. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
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