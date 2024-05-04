ВСУ второй раз за день обстреляли российский регион

Украинские войска второй раз за день обстреляли Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Успеновка Курской область. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Эта атака стала второй за субботу, 4 мая. На опубликованных губернатором снимках видно сгоревший деревянный дом. Еще на одной фотографии можно увидеть языки пламени.

По данным Старовойта, никто из жителей не пострадал. Пожарные приступят к ликвидации последствий обстрела как только позволит ситуация.

Ранее ВСУ обстреляли село Коровяковка Глушковского района Курской области. В результате атаки были повреждены пять домовладений, а также три автомобиля. Пострадавших нет.