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19:42, 5 мая 2024Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в прозрачном наряде

Американская певица Дженнифер Лопес вышла на публику в белом прозрачном костюме

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

54-летняя звезда посетила пресс-конференцию фильма «Атлас» в Нью-Йорке в белом костюме из прозрачной ткани, состоящем из облегающего лонгслива и широких брюк. Сквозь ткань костюма частично просвечивалось телесное белье исполнительницы.

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Помимо этого, знаменитость распустила завитые в крупные локоны длинные волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза. В качестве аксессуаров она выбрала серьги, цепочки и несколько колец.

В апреле внешность Дженнифер Лопес на новых фото оценили в сети фразой «упала в канаву». Звезда прогулялась по улицам Нью-Йорка, США, в оверсайз-наряде, надев потертый серый свитер и широкие мешковатые джинсы с принтом в виде грязных пятен.

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      Екатерина Ештокина
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