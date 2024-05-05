Чехия официально отозвала на родину своего посла в России

Правительство Чехии официально отозвало своего посла в России Пивоньку на родину

Правительство Чехии официально отозвало на родину своего посла в России Витезслава Пивоньку. Об этом сообщает информационное агентство ČTK.

Отмечается, что фактически посол вернулся в Прагу еще в конце 2022 года.

«Мы интенсивно работаем с новым послом. Нынешний посол уже отозван. Я заверяю, что скоро появится новый посол Чехии [в Москве]», — заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

По информации местных СМИ, новым послом Чехии в Москве может стать дипломат и бывший заместитель главы Минобороны страны Даниэль Коштовал.

Ранее стало известно, что Чехия проведет совместные с США военные учения Immediate Response. Уточняется, что они продлятся две недели и пройдут в городе Либаве.