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15:11, 5 мая 2024Мир

Чехия официально отозвала на родину своего посла в России

Правительство Чехии официально отозвало своего посла в России Пивоньку на родину

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Правительство Чехии официально отозвало на родину своего посла в России Витезслава Пивоньку. Об этом сообщает информационное агентство ČTK.

Отмечается, что фактически посол вернулся в Прагу еще в конце 2022 года.

«Мы интенсивно работаем с новым послом. Нынешний посол уже отозван. Я заверяю, что скоро появится новый посол Чехии [в Москве]», — заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

По информации местных СМИ, новым послом Чехии в Москве может стать дипломат и бывший заместитель главы Минобороны страны Даниэль Коштовал.

Ранее стало известно, что Чехия проведет совместные с США военные учения Immediate Response. Уточняется, что они продлятся две недели и пройдут в городе Либаве.

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      Виктория Кондратьева
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