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12:01, 5 мая 2024Мир

Генштаб Чехии заявил о проведении совместных военных учений с США

Novinky: в Чехии пройдут совместные с США военные учения Immediate Response
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Чехия проведет совместные с США военные учения Immediate Response. О проведении маневра заявила пресс-секретарь Генштаба чешской армии Магдалена Дворжакова, сообщает издание Novinky.

Как отмечает издание, учения пройдут на полигоне в чешском городе Либаве и продлятся две недели. В них примут участие порядка 800 американских и 350 чешских солдат.

Ранее командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Дэррил Уильямс высказался о целях учений стран Североатлантического альянса, которые проводятся этой весной в Европе. По его словам, НАТО проводит их против России.

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      Виктория Кондратьева
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