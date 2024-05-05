Генштаб Чехии заявил о проведении совместных военных учений с США

Novinky: в Чехии пройдут совместные с США военные учения Immediate Response

Чехия проведет совместные с США военные учения Immediate Response. О проведении маневра заявила пресс-секретарь Генштаба чешской армии Магдалена Дворжакова, сообщает издание Novinky.

Как отмечает издание, учения пройдут на полигоне в чешском городе Либаве и продлятся две недели. В них примут участие порядка 800 американских и 350 чешских солдат.

Ранее командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Дэррил Уильямс высказался о целях учений стран Североатлантического альянса, которые проводятся этой весной в Европе. По его словам, НАТО проводит их против России.