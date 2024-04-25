Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:33, 25 апреля 2024Мир

В США раскрыли подробности об учениях НАТО в Европе

Генерал Уильямс: НАТО проводит военные учения в Европе фактически против России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Дэррил Уильямс прокомментировал учения стран НАТО, которые проводятся этой весной в Европе. Об этом он сообщил в беседе с New York Times.

Уильямс раскрыл подробности об учениях НАТО в Европе и подчеркнул, что альянс их проводит против России. Мероприятие станет самым масштабным с Холодной войны.

«Сейчас, в этом году, мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся с нашим потенциальным противником», — отметил он.

Ранее сообщалось, что 20 тысяч военных привлечены к учениям НАТО в Финляндии на границе с Россией. Они пройдут с конца апреля по начало июня. Предполагается, что в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Живут по своим законам и порядкам». В Госдуме рассказали о жалобах жителей Мариуполя на засилье мигрантов

      В США раскрыли подробности об учениях НАТО в Европе

      Посол России обвинил США в балансировании на грани столкновения ядерных держав

      Американский офицер осудил помощь Украине

      Польша поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста на родину

      На Украине заявили о дефиците кадров

      В администрации Байдена выразили сомнение в победе Украины

      43-летняя Алессандра Амбросио снялась полностью обнаженной

      В США допустили отказ от помощи Украине до выборов

      Арестованный замминистра обороны заявил о незаконности проводимого расследования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше