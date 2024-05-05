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10:47, 5 мая 2024Россия

Депутат Госдумы обратился в Минюст с просьбой признать иноагентом Чубайса

Депутат Госдумы Хамзаев обратился в Минюст для признания Чубайса иноагентом
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Депутат Госдумы России Бийсултан Хамзаев обратился в Минюст с обращением, чтобы признать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса иностранным агентом. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что подготовил обращение из-за открытия финансируемого Чубайсом Центра российских исследований (ЦРС) при Тель-Авивском университете. Он отметил, что обратить на это внимание стоит Минюсту, Росинфомониторингу, а также ФСБ.

Хамзаев также призвал проверить, чем будет заниматься Чубайс и «его компания» на «вывезенные из страны деньги». По его словам, Чубайс долгое время работал в государственном аппарате с разными уровнями допуска секретности, а также «различными способами все время уходил от тех вопросов, которые ему задавались обществом».

«Можно смело говорить, что это самый непопулярный политик в РФ конца 20-го — начала 21-го века. А насколько он иноагент, я уверен, по его следам должны быть начаты в том числе разбирательства антикоррупционного характера, каким образом он вывел деньги из России и припеваючи готов финансировать сомнительные центры в Израиле», — подчеркнул депутат.

В четверг, 2 мая, стало известно, что Анатолий Чубайс стал «организатором группы спонсоров» ЦРС, открывшегося в Тель-Авиве. Как сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета, центр займется изучением новейшей истории России после 1991 года — экономической, политической, социальной и культурной — и «всеобъемлющим исследованием возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого».

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      Александр Курбатов
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