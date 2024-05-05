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12:49, 5 мая 2024Мир

Эксперт высказался об изменениях в отношениях России и Южной Кореи из-за Украины

Пак Пен Хван: отношения Москвы и Сеула не были обречены на ухудшение

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Отношения Москвы и Сеула не были обречены на ухудшение из-за специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник посольства Республики Корея в России Пак Пен Хван.

«Отношения России и Республики Корея не обречены на то, чтобы становиться хуже из-за войны на Украине. В последнее время раздается много голосов, обеспокоенных сближением России и Северной Кореи. Но все хочется спросить, достаточно ли мудро отнеслись к связям с Россией, чтобы не допустить такой реакции?» — заявил он.

Специалист также отметил, что в отношениях друг с другом страны руководствуются не моральными, а государственными интересами. По его словам, у Южной Кореи нет необходимости в максимальной поддержке Украины из-за важности отношений с
США. «Не кажется мудрым ставить во главу угла дипломатию ценностей, не оглядываясь на собственные интересы вокруг этой войны», — подчеркнул он.

В четверг, 2 мая, посол России в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что отношения России и Южной Кореи могут быстро восстановиться, так как они ухудшились из-за внешних причин. По его словам, отношения стран были испорчены не из-за внутренних проблем между странами.

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      Александр Курбатов
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