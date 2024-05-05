Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 5 мая 2024Мир

Канада заявила о планах выделить Молдавии крупный займ

Канада ведет переговоры с Молдавией о крупном займе для поддержки правительства

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Канада ведет переговоры с Молдавией о выделении крупного займа для финансовой поддержки правительства страны. Об этом заявил канадский посол Гэвин Бьюкен в интервью телеканалу Digi 24.

«Мы определяем ряд областей, в которых мы будем поддерживать Молдавию (...) а сейчас мы находимся в процессе переговоров о крупном займе для финансовой поддержки правительства», — отметил он.

По словам посла, Молдавия проводит правильные реформы для того, чтобы стать членом Европейского союза (ЕС), именно поэтому Канада может оказать ей поддержку. «Одна из больших радостей моей миссии здесь заключается в том, что я имею возможность работать над конкретными вещами, подобными этой», — заверил он.

Ранее стало известно, что правительство Канады выделит Украине 2,1 миллиона долларов на производство беспилотников. Отмечается, что эта помощь будет оказана Киеву в сотрудничестве с Великобританией.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Кредиторы захотели добиться от Украины выплат по госдолгу. Стране может грозить дефолт

      Канада заявила о планах выделить Молдавии крупный займ

      В Красном море перестало хватать кораблей для защиты от хуситов

      Макрон решил обсудить с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие» на Украине

      Чехия официально отозвала на родину своего посла в России

      Российская блогерша оценила кулич за 27 тысяч рублей

      Неизвестный в США обстрелял машину с семьей и похитил младенца

      Путин проведет встречу с членами правительства

      Тарасова оценила шансы американца русского происхождения на пятерной прыжок

      В Харькове произошли взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше