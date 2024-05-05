Канада заявила о планах выделить Молдавии крупный займ

Канада ведет переговоры с Молдавией о крупном займе для поддержки правительства

Канада ведет переговоры с Молдавией о выделении крупного займа для финансовой поддержки правительства страны. Об этом заявил канадский посол Гэвин Бьюкен в интервью телеканалу Digi 24.

«Мы определяем ряд областей, в которых мы будем поддерживать Молдавию (...) а сейчас мы находимся в процессе переговоров о крупном займе для финансовой поддержки правительства», — отметил он.

По словам посла, Молдавия проводит правильные реформы для того, чтобы стать членом Европейского союза (ЕС), именно поэтому Канада может оказать ей поддержку. «Одна из больших радостей моей миссии здесь заключается в том, что я имею возможность работать над конкретными вещами, подобными этой», — заверил он.

Ранее стало известно, что правительство Канады выделит Украине 2,1 миллиона долларов на производство беспилотников. Отмечается, что эта помощь будет оказана Киеву в сотрудничестве с Великобританией.