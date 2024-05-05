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11:23, 5 мая 2024Россия

Машины застряли в 30-километровой пробке на трассе Пермь — Екатеринбург

В Свердловской области машины на двое суток застряли в 30-километровой пробке

В Свердловской области на трассе ПермьЕкатеринбург образовалась пробка длиной в 30 километров. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Shot.

На размещенных кадрах запечатлен затор в районе поселка Дружинино в Нижнесергинском районе. При этом некоторые застрявшие машины пытаются проехать данный участок вторые сутки. В то же время в сторону Перми пробок нет.

«Стоящие в пробке также жалуются на отсутствие пунктов обогрева и выдачи горячего питания. В ГИББД Свердловской области заявили, что трассу расчистили и обработали противогололедными материалами. Контроль за безопасностью обеспечивают четыре экипажа ДПС», — говорится в сообщении.

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Известно, что накануне в упомянутой области прошел сильный снегопад, вследствие чего местные жители остались без воды из-за аварии на сетях. Кроме того, в Ревде десятки машин были завалены упавшими деревьями.

В апреле в российском регионе из-за паводков образовалась пробка на десятки километров. Уточнялось, что в Тюменской области на федеральной трассе ТюменьОмск из-за паводков образовались пробки длиной в 60 километров с обеих сторон.

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      Екатерина Ештокина
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