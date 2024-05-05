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15:49, 5 мая 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о попаданиях в Славянскую ТЭС

«Страна.ua» сообщила о попаданиях в Славянскую ТЭС

Фото: Wikimedia Commons

На Украине сообщили о попаданиях снарядов в Славянскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Николаевке. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

Подробности случившегося не приводятся.

ТАСС в свою очередь пишет, что днем воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб, нанесенный энергетике Украины, не получается устранить, несмотря на проведение постоянных ремонтных работ. «Мы работаем над альтернативами: устанавливаем мини-ТЭЦ в разных городах, усиливаем энергосистему через ее децентрализацию», — рассказал он.

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      Варвара Кошечкина
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