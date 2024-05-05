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11:45, 5 мая 2024Интернет и СМИ

На Западе рассказали о последствиях задержки в выделении помощи США Украине

The Guardian: задержка в выделении США военной помощи дорого обошлась Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Задержка в выделении дополнительной военной помощи США Вооруженным силам Украины (ВСУ) на полгода дорого обошлась Киеву. О последствиях замедления процесса одобрения Конгрессом выделения многомиллиардной помощи Украине сообщает издание The Guardian.

«[Задержка американской помощи] позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, первые партии артиллерийских снарядов и ракет дальнего радиуса действия из нового пакета помощи уже прибыли на Украину. Однако потребуется несколько недель, чтобы большая часть вооружения достигла линии фронта.

Ранее журналист Блейз Малли заявил, что пока Украина ждет поступления транша военной помощи от США, ее положение на поле боя ухудшается. По его словам, поддержка Вашингтона не сможет изменить положение ВСУ на поле боя.

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      Виктория Кондратьева
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