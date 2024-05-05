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17:33, 5 мая 2024Бывший СССР

Неисправный самолет сел на дорогу в Латвии

Неисправный самолет сел на автомобильную дорогу в Латвии

Кадр: Telegram-канал 360tv

Пилот легкомоторного самолета с неисправным двигателем сел на автомобильную дорогу в Латвии. Об этом сообщает телеканал «360» в Telegram. Также приводится видео от очевидца.

Сообщается, что в ходе вынужденной посадки самолет задел крылом знак дорожного движения, снес ограждение и выехал на обочину. При этом пилоту удалось обогнуть все автомобили.

На борту самолета помимо пилота находились еще два человека. В результате происшествия они не пострадали.

Ранее страны Прибалтики обвинили Россию в подавлении сигналов GPS, что мешает навигации самолетов. Представители Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что из-за подавления сигналов два финских борта были вынуждены вернуться в аэропорт отправления с середины маршрута.

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      Александр Курбатов
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