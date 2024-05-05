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15:08, 5 мая 2024Мир

Неизвестный в США обстрелял машину с семьей и похитил младенца

NBC: в США неизвестный обстрелял машину с семьей и похитил 10-месячного младенца

Фото: Matt Popovich / Unsplash

В американском штате Нью-Мексико неизвестный обстрелял машину с семьей и похитил 10-месячного младенца. Об этом сообщает телеканал NBC.

Мать и двух ее дочек, включая пятилетнюю девочку, нашли в одном из парков с огнестрельными ранениями после звонков в полицию о звуках стрельбы. Семья лежала возле автомобиля с брошенной рядом детской коляской и бутылочкой со смесью. Правоохранители устанавливают личность преступника.

Ранее в США начался суд над мужчиной из штата Небраска, который оказался опасным педофилом, планировавшим похитить и изнасиловать ребенка.

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      Глеб Бажуткин
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