Папа Римский поздравил православных христиан со Святой Пасхой

Папа Римский Франциск поздравил православных христиан со Святой Пасхой

Папа Римский Франциск поздравил с праздником светлой Пасхи православных христиан и верующих Восточных церквей. Об этом сообщает РИА Новости.

«С самыми теплыми чувствами направляю поздравления братьям и сестрам из православных церквей и некоторых Восточных церквей, которые сегодня по Юлианскому календарю отмечают Святую Пасху», — сказал он.

Понтифик пожелал верующим счастливого праздника и заверил, что Господь наполнит радостью и миром все общины. Кроме того, он призвал всех молиться об укреплении мирного диалога на Украине и в Палестине.

Ранее Папа Римский призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война.