Сегодня, 5 мая, православные христиане в России отмечают Пасху — Светлое Христово Воскресение. Это один из самых древних и важных праздников для православной церкви, он символизирует победу жизни над смертью, добра над злом. На Пасху принято посещать храм, освящать яйца, куличи и пасху. О пасхальных традициях в России — в материале «Ленты.ру».

Дата Пасхи в 2024 году

В 2024 году Пасха у православных христиан выпадает на 5 мая: традиционно это воскресенье. Дата праздника меняется каждый год и церковь рассчитывает ее по особым методикам, именуемым пасхалиями.

При расчетах учитывается следующее: христианская Пасха не должна быть раньше иудейского Песаха, день церковного праздника обязательно должен быть в новолуние и только в воскресенье.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Смысл праздника

Христиане верят, что в возрасте 33 лет сын Божий Иисус Христос добровольно принес себя в жертву ради искупления человеческих грехов и принял мученическую смерть на кресте на горе Голгофе в Иерусалиме. По преданию, после смерти Спаситель сошел в ад, где проповедовал душам умерших людей.

Тело Христа погребли в склепе. Спустя три дня ученицы, пришедшие с намерением совершить ритуальное действие, тела в склепе не обнаружили. Господь победил темные силы преисподней и воскрес, выведя с собой из ада души всех, кто поверил Слову Его.

Писание гласит, что Христос воскрес, чтобы даровать спасение и вечную жизнь всем уверовавшим в Него

Благодатный огонь

Фото: Oren Ben Hakoon / Reuters

Считается, что именно на месте погребения и воскресения Иисуса Христа в Иерусалиме сегодня находится храм Гроба Господня, где в преддверии Пасхи, в Великую субботу, сходит благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский передает огонь представителям христианской церкви из разных стран, в том числе Русской православной церкви, а также паломникам.

С начала нулевых Благодатный огонь в Россию доставляют самолетом из Иерусалима в храм Христа Спасителя. Из столицы огонь отправляют в тысячи храмов по всей стране

Традиции Пасхи

Пасхальное богослужение

Праздничное богослужение обычно начинается около 23 часов вечера в Великую субботу с так называемой Пасхальной полунощницы.

Около полуночи начинается крестный ход: священнослужители вместе с прихожанами совершают символический обход храма, читая при этом молитвы. Действие сопровождается пением церковного хора, а в руках верующие несут зажженные свечи.

После этого все возвращаются в храм к заутрене и литургии. Хор поет пасхальный канон, а священники обходят храм и приветствуют всех словами «Христос воскресе!» Затем идет чтение священных писаний и обряд Причащения — вкушение специально приготовленных хлеба и вина.

Пасхальное богослужение обычно длится около трех часов.

Пасхальное приветствие

В праздник Пасхи у верующих принято христосоваться, то есть приветствовать друг друга словами «Христос воскресе!», в ответ на это обычно можно услышать: «Воистину воскресе!» Некоторые при этом три раза целуют друг друга в щеки. Обычай выражает радость от вести о том, что Спаситель воскрес.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пасхальные яйца

Согласно преданию, святая Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию и рассказала ему о чудесном воскресении Иисуса Христа. С собой у нее было куриное яйцо, которое она собиралась преподнести в дар императору.

Правитель не поверил ее словам и заявил, что это также невозможно, как если бы яйцо в ее руках в одно мгновение из белого превратилось в красное. Тотчас случилось чудо и яйцо поменяло цвет.

В наше время пасхальные вареные яйца красят не только в традиционный красный цвет, но и в другие цвета, расписывают вручную, а также клеят специальные праздничные наклейки.

Пасхальные куличи

Во время одной из трапез со своими учениками Иисус Христос назвал хлеб телом своим. После Воскресения Спасителя апостолы ставили хлеб на место, где обычно сидел сын Божий.

Пасхальный кулич символизирует Иисуса Христа, который всегда находится среди людей. Как и в древние времена, кулич на праздник ставят во главе стола.

Куличи, яйца и творожную пасху освящают после богослужения в Страстную субботу, накануне праздника Пасхи. Освятить праздничную снедь можно во всех православных церквях начиная с 11-12 часов дня и до 17-18 часов вечера. Некоторые храмы принимают верующих в этот день и до 20:00

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Творожная пасха

По одной из версий, творожная пасха в виде усеченной пирамиды символизирует гору Голгофу, на которой был распят Иисус Христос. По другой версии, она олицетворяет гроб, в котором совершилось чудо Воскресения Спасителя.

Однако в обоих случаях творог и мед в составе пасхи символизируют благую райскую жизнь, на обретение которой после смерти надеются праведные христиане, а также напоминает о страданиях и чудесном Воскресении Христа.