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08:41, 5 мая 2024Россия

Почти все россияне одобрили запрет на рекламные звонки

Superjob: девять из десяти россиян одобрили запрет на рекламные звонки

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Большая часть жителей России одобрила запрет на рекламные звонки, следует из результатов опроса сервиса Superjob. Согласно исследованию, участие в котором приняли 1600 человек, подобную меру поддержали 88 процентов россиян. Об этом пишет РБК.

Опрос проводился на фоне разработки соответствующего законопроекта Министерством цифрового развития. В настоящее время ответственность за нарушение запрета обсуждается, но уже сейчас можно сделать вывод о востребованности меры среди жителей России.

Отмечается, что за введение данного закона активнее всего выступили респонденты старше 45 лет — их доля составила 90 процентов. Против этой меры в основном высказались маркетологи, операторы колл-центров и менеджеры по продажам и работе с клиентами. Введение запрета на рекламные звонки не поддержали 5 процентов опрошенных.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство готовит законопроект о запрете спам-обзвонов. Он добавил, что ведомство захотело запретить рекламные обзвоны, так как в них участвуют роботы.

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      Маргарита Пименова
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