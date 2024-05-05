Путин поблагодарил патриарха Кирилла за служение на благо Отечества

Путин выразил признательность патриарху Кириллу за служение на благо Отечества

Президент России Владимир Путин поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за служение на благо Отечества. Поздравление российского лидера с праздником Пасхи опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Хочу выразить глубокую признательность за Ваше неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение непреходящих ценностей (...) И, конечно, за плодотворное соработничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления Отечества», — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент России также поздравил россиян и православных христиан с великим праздником Пасхи. Российский глава подчеркнул, что он пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства, а также дарит им радость и надежду.

Ранее Путин отметил созидательную и плодотворную работу Русской православной церкви (РПЦ). Он выразил мнение, что в нынешних условиях серьезных вызовов христианские религиозные организации оказывают действенную помощь всем, кто в ней нуждается.