Путин обратился к православным россиянам в Пасху

Президент Путин поздравил православных россиян с Пасхой и отметил работу РПЦ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных из других стран с Пасхой. В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил созидательную и плодотворную работу Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий.

«Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», — указал президент.

Также Путин отметил, что пасхальные торжества в России имеют богатые духовные традиции, которые «объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления».

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин также обратился к гражданам на Пасху. Он заявил, что этот праздник имеет огромное значение для всех, кто верит в многовековые духовные традиции русского народа.