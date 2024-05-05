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14:55, 5 мая 2024Россия

Путин проведет встречу с членами правительства

Путин проведет встречу с членами правительства на следующей неделе

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами правительства на следующей неделе. Об этом заявили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Отмечается, что Кабинет министров сложит свои полномочия 7 мая. Согласно конституции, это происходит перед вступлением главы государства на новый срок.

Инаугурацию Путина 7 мая покажут в прямом эфире на канале «Россия-1». Ключевым моментом церемонии станет принесение российским лидером клятвы перед народом.

Ранее стала известна предполагаемая дата утверждения главы кабмина России. Уточняется, что Государственная Дума может утвердить кандидата на эту должность 10 мая в случае получения представления от президента России.

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      Виктория Кондратьева
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