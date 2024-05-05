Пьяная россиянка соблазнила 13-летнего сына подруги

78.ru: пьяная жительница Ленобласти соблазнила 13-летнего сына подруги

Пьяная жительница Киришского района Ленинградской области соблазнила 13-летнего сына своей подруги. Об этом сообщило издание 78.ru в Telegram-канале.

Россиянка пришла в гости к подруге без предупреждения и попросила опохмелиться. Хозяйка квартиры не отказала, после чего женщины выпили несколько рюмок водки.

Спустя время женщина отошла поговорить по телефону. Вернувшись, она заметила гостью и ее 13-летнего сына в интимной позе. Возмущенная мать обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

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