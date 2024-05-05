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22:53, 5 мая 2024Силовые структуры

Пьяная россиянка соблазнила 13-летнего сына подруги

78.ru: пьяная жительница Ленобласти соблазнила 13-летнего сына подруги

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Пьяная жительница Киришского района Ленинградской области соблазнила 13-летнего сына своей подруги. Об этом сообщило издание 78.ru в Telegram-канале.

Россиянка пришла в гости к подруге без предупреждения и попросила опохмелиться. Хозяйка квартиры не отказала, после чего женщины выпили несколько рюмок водки.

Спустя время женщина отошла поговорить по телефону. Вернувшись, она заметила гостью и ее 13-летнего сына в интимной позе. Возмущенная мать обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Ранее в США под суд попала учительница средней школы из штата Луизиана, которая напоила школьников алкоголем и совратила одного из них. Ее арестовали и обвинили в неподобающих сексуальных отношениях между учителем и учеником, а также в приобретении алкогольных напитков для лиц младше 21 года.

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      Евгений Силаев
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