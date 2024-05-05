Пьяная россиянка в автобусе пристала к двум девочкам и разбила нос бабушке

В Ярославской области женщина пристала к двум девочкам и разбила нос бабушке

В Брагино Ярославской области ехавшая в автобусе пьяная женщина пристала к двум девочкам и разбила нос бабушке. Об этом сообщает progorod76.ru.

Женщина приставала к двум ехавшим с тренировки девочкам и начала запугивать их угрозами, одновременно заявляя, что намерена довести их до дома. Затем она накинулась с кулаками на пожилую женщину и разбила ей нос, указывает портал.

Как отмечают очевидцы инцидента, женщина не отпускала девочек и не позволяла им позвонить родителям до тех пор, пока несколько пассажирок не вывели детей из автобуса на ближайшей остановке.

Ранее центральный районный суд Барнаула приговорил местного жителя с судимостью к двум годам и десяти месяцам лишения свободы за нападение с ножом на подростка в автобусе.