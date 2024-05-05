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09:27, 5 мая 2024Бывший СССР

Рогов высказался об объявлении Зеленского в розыск

Рогов: объявлением МВД РФ в розыск Зеленскому послали сигнал, что он преступник

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Объявлением Министерством внутренних дел (МВД) России в розыск президента Украины Владимира Зеленского ему послали четкий сигнал, что он для России «чистой воды преступник». Так о ситуации высказался председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«Объявление хриплого диктатора в розыск — это четкий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник», — заверил он.

По его словам, эти решения подтверждают, что Зеленскому и бывшему главе Украины Петру Порошенко, который также был объявлен в розыск российским МВД, больше с рук ничего спускать не будут. «Время увещеваний, договоренностей, попыток найти какие-то компромиссы пройдено окончательно. Для них, особенно для Зеленского, запахло жареным по-настоящему», — указал Рогов.

Политик подчеркнул, что теперь украинскому лидеру будет проблематично свободно посещать города, близкие к линии фронта, поскольку он является официально призванным преступником.

Ранее Рогов сообщил об уничтожении российскими военными моста через Мокрые Ялы. Он отметил, что через него шло снабжение Вооруженным сил Украины (ВСУ).

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      Виктория Кондратьева
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