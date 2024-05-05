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13:09, 5 мая 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор сообщил об удалении TikTok запрещенных материалов

Роскомнадзор: TikTok удалил более тысячи запрещенных в России материалов

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock / Fotodom

Китайский видеохостинг TikTok удалил более тысячи материалов, запрещенных в России в 2023-2024 годах по требованию Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РКН.

Отмечается, что администрация TikTok удалила 659 запрещенных материалов в 2023 году и еще 211 с начала 2024 года. Кроме того, в 2023 году были удалены или заблокированы 80 материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент, а в 2024 году нашли уже 102 таких видео.

В ведомстве также напомнили, что компанию TikTok Pte. Ltd ранее уже привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Всего в отношении компании были назначены штрафы на сумму 15,1 миллиона рублей. При этом в 2023 году сумма штрафа составила два миллиона рублей.

Ранее стало известно, что приложение TikTok снова оказалось заблокировано в России. На главном экране появляется иконка об ограничениях, с чем была связана ошибка, осталось неизвестно.

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      Александр Курбатов
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