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09:43, 5 мая 2024Мир

Россия пригрозила Прибалтике жестким ответом за враждебные действия

Захарова: РФ ответит экономическими и транзитными санкциями странам Прибалтики
СюжетУчения НАТО:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

РФ ответит странам Прибалтики экономическими и транзитными санкциями в ответ на враждебные действия в отношении Москвы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — указала Захарова в беседе с агентством.

Также дипломат напомнила, что переориентация грузопотоков на северо-западные порты России негативно сказалась на экономике стран Прибалтики. Представитель МИД отметила, что на территории Прибалтики проживает много русскоговорящих граждан, из-за чего разрыв дипломатических отношений крайне нежелателен.

Ранее Захарова заявила, что НАТО готовится к «потенциальному конфликту» с РФ. Признаком этого она назвала крупные учения Steadfast Defender, проходящие в том числе в Восточной Европе.

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      Екатерина Подвигина
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