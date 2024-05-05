Россиянка побывала на Кубе и развеяла популярные мифы о стране

Российская путешественница побывала на Кубе и развеяла заблуждения туристов об этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, Куба всегда казалась ей недорогим курортом. «Если вы захотите выйти из своего отеля all Inclusive, то будьте готовы раскошелиться, — рассказала она. — Единственное, что тут дешево, — это паленые сигары и ром из-под полы».

В числе популярных мифов блогерша также назвала безопасность Кубы. Она признала, что организованной преступности на острове нет, однако от мелких правонарушений туристы не застрахованы. «Могут вырвать фотоаппарат из рук или сдернуть цепочку с шеи, обдурить, обсчитать, пригласить в бар, напоить и стащить кошелек», — пояснила автор.

Она добавила, что Куба оказалась еще беднее, чем она думала. Россиянка отметила низкие зарплаты кубинцев, высокую стоимость товаров и услуг и плохое состояние жилых домов.

Ранее кубинские власти пообещали обязать любые заведения принимать карты российской платежной системы «Мир». В Минтуризма страны подчеркнули, что это станет обязательным условием для работы кафе и магазинов.