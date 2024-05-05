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23:08, 5 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Запорожье», — говорится в сообщении украинского издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что в жилом районе Харькова произошли взрывы. «Удар пришелся по центральной части города, в районе жилой застройки. Есть предварительная информация о двух раненых», — сообщил мэр города Игорь Терехов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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