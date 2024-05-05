Стало известно об атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали Старый Хутор и Шебекино в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор и атаковали с помощью беспилотника город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Осколками снарядов повреждены четыре частных жилых домовладения (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы)», — рассказал он.

В результате атаки на Шебекино также никто не пострадал. При этом в одном частном доме и хозяйственной постройке выбило окна. Сейчас на месте работают оперативные службы.

В ночь на воскресенье, 5 мая, в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Людям рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в убежище.