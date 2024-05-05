В ЛНР подросток подорвался на неизвестном устройстве

В ЛНР подросток подорвался, наступив на неизвестное устройство

В ЛНР подорвался подросток, наступив на неизвестное устройство. Трое его друзей получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр Первомайска Сергей Колягин.

«Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, образовавшемуся в заброшенном карьере, на рыбалку, где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался», — написал городской глава.

По его словам, двое подростков были госпитализированы, а третий после оказания медицинской помощи отправился домой.

Ранее в селе Вторая Наумовка Белгородской области местный житель подорвался при попытке разобрать противопехотную мину.