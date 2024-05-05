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22:25, 5 мая 2024Мир

В Мадриде в девятый раз прошла акция «Бессмертный полк»

Сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Мадриде

Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости

Сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая уже в девятый раз проходит в столице Испании Мадриде. Об этом сообщило РИА Новости.

Шествие началось рядом с железнодорожным вокзалом Аточа, откуда собравшиеся проследовали к одной из центральных площадей города. В акции приняли участие люди разных возрастов. Они несли портреты участвовавших в Великой Отечественной войне родственников, а также флаги и знамена.

Марш сопровождался песнями военных лет. Нарушений и провокаций замечено не было.

В прошлом году провокаторы попытались помешать старту акции «Бессмертный полк» в Париже, они выкрикивали антироссийские лозунги и демонстрировали украинскую символику. Их разогнали сотрудники полиции.

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      Евгений Силаев
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