В Мадриде в девятый раз прошла акция «Бессмертный полк»

Сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Мадриде

Сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая уже в девятый раз проходит в столице Испании Мадриде. Об этом сообщило РИА Новости.

Шествие началось рядом с железнодорожным вокзалом Аточа, откуда собравшиеся проследовали к одной из центральных площадей города. В акции приняли участие люди разных возрастов. Они несли портреты участвовавших в Великой Отечественной войне родственников, а также флаги и знамена.

Марш сопровождался песнями военных лет. Нарушений и провокаций замечено не было.

В прошлом году провокаторы попытались помешать старту акции «Бессмертный полк» в Париже, они выкрикивали антироссийские лозунги и демонстрировали украинскую символику. Их разогнали сотрудники полиции.