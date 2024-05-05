В Москве сняли ограничения из-за репетиции парада Победы

Дептранс Москвы: ограничения из-за репетиции парада Победы были сняты

В Москве были сняты ограничения движения, введенные из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в Telegram.

«Все временные ограничения сняты. Движение открыто», — говорится в сообщении.

Из-за репетиции парада Победы движение было ограничено на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади с 5:00 до 8:00, а также на ряде центральных улиц и набережных с 5:30. Кроме того, в районе Таганской площади 5 мая с 5:00 до 13:00 было организовано двустороннее движение. Также до 9 мая на всех перечисленных участках будет запрещена парковка.

Ранее генеральная репетиция парада Победы на Красной площади попала на видео. На кадрах можно заметить пешие парадные расчеты видов и родов войск, которые пройдут по Красной площади во время парада.