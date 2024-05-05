«Страна.ua»: в Полтаве произошел взрыв

В Полтаве, столице одноименной области центральной части Украины, произошел взрыв. Об этом со ссылкой на главу области Филиппа Пронина сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Под Полтавой прилет, подтвердил глава области Пронин. Предварительно, без жертв и пострадавших», — приводятся слова Пронина.

Ранее стало известно, что в жилом районе Харькова произошли взрывы. «Удар пришелся по центральной части города, в районе жилой застройки. Есть предварительная информация о двух раненых», — сообщил мэр города Игорь Терехов.

До этого в Днепропетровске (украинское название — Днепр) в воскресенье произошла серия взрывов.