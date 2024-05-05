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16:45, 5 мая 2024Мир

В православной стране НАТО из-за зажженной свечи сгорела церковь

В Румынии из-за зажженной свечи сгорела деревянная церковь

Фото: Leon Wu / Unsplash

В Румынии деревянная церковь сгорела из-за оставленной без присмотра зажженной свечи. Об этом сообщает пресс-служба инспекции по чрезвычайным ситуациям румынского уезда Алба, передает РИА Новости.

«Смотритель церкви в деревне Гионкань коммуны Ынтрегалде сообщил нам, что церковь полностью сгорела. Вероятной причиной пожара была определена зажженная свеча, оставленная без присмотра», — указали в канцелярии.

В службе также отметили, что пострадавших нет, а на место пожара выехала бригада пожарных.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Марьяна Безуглая раскритиковала украинцев за фотографии в Пасху. Ее возмутили выложенные в соцсетях фотографии с пасками (пасхальным хлебом) и домашним уютом, которые она посчитала неподобающими для военного времени.

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      Виктория Кондратьева
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