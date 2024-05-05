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14:33, 5 мая 2024Бывший СССР

В Раде раскритиковали украинцев за публикации фото с пасками во время войны

Депутат Рады назвала фото с пасками и уютом неподобающими военному времени

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Марьяна Безуглая раскритиковала украинцев за неподобающие для военного времени фотографии. Об этом в воскресенье, 5 мая, в своем Telegram-канале сообщает «Страна.ua».

Парламентария возмутили выложенные в соцсетях фотографии с пасками (пасхальным хлебом) и домашним уютом, которые она посчитала не подобающими для военного времени. По ее мнению, подобное неприятно видеть украинским военным.

«Почему мобилизованный должен видеть, как вы пекли кулич у себя в тылу во всех ракурсах? Когда знакомые военные приезжают в Киев, так часто жалуются — а вы не ****** (офигели — прим. "Ленты.ру")?» — написала она в своих соцсетях.

Ранее во время обращения президента Украины Владимира Зеленского к народу на фоне празднования Пасхи он заявил, что у Бога на плече шеврон с украинским флагом. Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, оценивая слова Зеленского, подметил, что Бог не является жителем Киевской области, чтобы президент Украины мог мобилизовать его и отправить в украинскую армию.

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      Владимир Седов
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