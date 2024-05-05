В РПЦ оценили шансы Зеленского мобилизовать Бога в ВСУ

Кипшидзе: Зеленский не может мобилизовать Бога в украинскую армию

Бог не является жителем Киевской области, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог мобилизовать его и отправить в украинскую армию. Шансы Киева призвать Бога в Вооруженные силы Украины (ВСУ) оценил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, сообщает News.ru в Telegram.

«Его заявления не стоят никакого внимания. Тем более что Зеленский, будучи неверующим человеком, по какому-то праву обращается к украинцам из древнейшего Софийского собора», — считает он.

Кипшидзе также напомнил, что ранее Зеленский изгнал из Софийского собора каноническую Украинскую православную церковь, а теперь претендует на то, чтобы «решать за Бога, чьим союзником он является, и вручать ему украинские шевроны».

Ранее Зеленский, обращаясь к народу из Софийского собора, заявил, что Бог носит на плече шеврон с украинским флагом. По его словам, Россия является бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».