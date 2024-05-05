В Швейцарии заявили об активизации движения сопротивления ВСУ на Украине

Экс-разведчик Бо: на западе Украины активизировалось движение сопротивления ВСУ

Движение сопротивления ВСУ активизировалось на западе Украины. Об этом рассказал швейцарский экс-разведчик, полковник Жак Бо в интервью на YouTube.

«Люди больше не хотят сражаться за Украину. Хотя СМИ не говорят об этом, но на западе Украины существует движение сопротивления, которое начало действовать против ВСУ», — заявил он.

По словам полковника, повстанцы проводят диверсионные операции внутри, в тылу страны.

Ранее западные СМИ написали, что задержка в выделении дополнительной военной помощи США Вооруженным силам Украины на полгода дорого обошлась Киеву. Задержка позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева, считают эксперты.

Ранее журналист Блейз Малли заявил, что пока Украина ждет поступления транша военной помощи от США, ее положение на поле боя ухудшается.