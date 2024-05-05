В США признали выход Российской армии на незащищенные позиции ВСУ

Дэвис заявил о выходе ВС РФ на территории, где у ВСУ не построена оборона

Российская армия вышла на оперативный простор, где нет защищенных фортификационными сооружениями позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением на авторском YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive выступил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Сейчас они находятся в зоне, где у ВСУ никогда не было оборонительных укреплений», — сказал бывший военный, добавив, что Россия смогла преодолеть возводимые с 2014 года линии обороны, и теперь ее наступлению ничего не может помешать.

Ранее американский журнал Newsweek сообщил, что Вооруженные силы России в ходе наступления могут к лету взять Часов Яр и Купянск.