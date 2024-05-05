В США спрогнозировали потерю Украиной Часова Яра

Newsweek: Российская армия к лету возьмет Часов Яр

Вооруженные силы России в ходе наступления могут к лету взять Часов Яр и Купянск. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

«Среди потенциальных целей нового наступления — это Часов Яр, который уже находится на линии фронта и может пасть даже до начала лета, и Купянск, главные ворота в Харьков, второй по величине город Украины», — указывает издание.

Как отмечает Newsweek, взятие этих городов откроет Российской армии путь на Краматорск и Купянск, что вынудит Вооруженные силы Украины отступать еще больше по всей линии фронта.

Ранее в Донецкой народной республике заявили, что украинский гарнизон в Часовом Яре лишился возможности свободно подвозить боеприпасы и дополнительные силы.