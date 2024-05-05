В Турции заявили о планах расширить газовые хранилища

Минэнерго Турции решило вдвое увеличить объемы двух газовых хранилищ

Власти Турции решили вдвое увеличить объемы двух газовых хранилищ в Силиври и Туз Гелю. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение Минэнерго республики.

Отмечается, что сейчас газовое хранилище Силиври на западе от Стамбула вмещает 4,6 миллиарда кубометров, а хранилище Туз Гелю в провинции Аксарай рассчитано на 1,2 миллиарда кубометров. При этом к 2028 году их вместимость планируется увеличить суммарно до 12 миллиардов кубометров.

«Компания BOTAŞ планирует довести к 2028 году вместимость хранилищ суммарно до 12 миллиардов кубометров», — заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

По данным Анкары, компания-оператор BOTAŞ уже начала выполнять работы по расширению мощностей. Также до конца 2024 года в Силиври планируется построить новую ветряную электростанцию мощностью в 4,2 мегаватта. Кроме того, в Туз Гелю будет построена новая подстанция с дополнительными 30 мегаваттами электроэнергии.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев предложил Турции хранить газ в подземных хранилищах на Украине. Чернышев подчеркнул, что расширение взаимодействия поспособствует стабильности и энергетической безопасности региона.