Украина предложила Турции хранить у нее газ

Глава «Нафтогаза» Чернышев предложил Турции хранить запасы газа на Украине

Сотрудничество Украины и Турции в сфере энергетики можно расширить, в том числе Киев готов предложить Анкаре услуги по хранению газа в собственных подземных хранилищах (ПХГ). Об этом в разговоре с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев, сообщает сайт украинской компании.

Встреча состоялась в Стамбуле накануне, 2 мая. Стороны обсуждали сотрудничество в сфере трейдинга газа. Чернышев подчеркнул, что расширение взаимодействия поспособствует стабильности и энергетической безопасности региона.

В украинских ПХГ свои запасы газа уже хранят некоторые европейские трейдеры. Их привлекает низкая стоимость такого размещения, а также близость хранилищ к европейской границе. При этом отказываться от контрактов в связи с обстрелами газовой инфраструктуры они не намерены. Как объяснял Чернышев, запасы газа хранятся глубоко под землей и обстрелы не представляют угрозы для них.

Ранее Байрактар в интервью газете Financial Times рассказал, что Анкара ведет переговоры с ExxonMobil о поставках 2,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Таким образом республика намерена диверсифицировать источники поставок и снизить зависимость от России до момента, когда сможет обеспечивать свои потребности добычей.

Накануне, 2 мая, «Газпром» сообщил, что отдельно газовый бизнес в 2023 году принес компании 1,179 триллиона рублей убытков по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистый убыток, относящийся к акционерам, составил 629 миллиардов рублей.