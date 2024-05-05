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13:17, 5 мая 2024Россия

Жители Улан-Удэ взбунтовались против строительства колонии на 3000 мест

Baza: в Улан-Удэ бунтуют против колонии на 3000 мест за 20 миллиардов рублей

Кадр: Telegram-канал Baza

В Улан-Удэ жители взбунтовались против строительства колонии на 3000 мест. Об этом сообщает издание Baza.

Сообщается, что комплекс должен объединить все исправительные учреждения региона, включая колонии общего и строгого режимов, а также следственный изолятор, суд и колонию-поселение.

Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. В обмен на строительство власти предлагают местным жителям провести воду и построить дорогу. В 2023 году им удалось отменить стройку благодаря петициям, флешмобам и забастовкам. Однако власти не отказались от планов строительства — в ближайшие дни должны пройти публичные слушания по переводу участка из земель лесного фонда.

Ранее Советский районный суд Улан-Удэ заочно приговорил 34-летнюю россиянку к семи годам колонии общего режима за дискредитацию Вооруженных сил России.

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      Виктория Кондратьева
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