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16:13, 6 мая 2024Наука и техника

В США ужесточили требования к беспилотным автомобилям

В США потребовали оснащать беспилотники системами экстренного торможения ночью

Фото: Mario Tama / Getty Images

Власти США потребовали от производителей беспилотных автомобилей оснащать их продвинутыми системами экстренного торможения. Об этом сообщает издание TechSpot.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) США опубликовала документ, согласно которому с 2029 года все производимые беспилотные автомобили должны будут оснащаться системой экстренного торможения (AEB). Специалисты агентства отметили, что машина должна эффективно тормозить перед препятствием на скорости до 62 миль в час, или 100 километров в час.

Журналисты медиа обратили внимание, что требования к автомобилям ужесточили. Так, беспилотники должны эффективно применять AEB как днем, так и ночью. В NHTSA отметили, что на рынке уже есть модели, которые соответствуют новым правилам.

«Большинство новых автомобилей уже оснащены AEB», — отметила заместитель руководителя NHTSA Софи Шульман. В администрации считают, что внедрение новых систем позволит спасти ежегодно не менее 360 жизней и предотвратит 24 тысячи случаев получения травм различного характера.

Напротив, согласно исследованию Страхового института дорожной безопасности (IIHS) США, актуальные беспилотники не соответствуют требованиям NHTSA. По словам главного научного сотрудника IIHS Дэвида Зуби, новое правило поднимает планку требований безопасности.

В конце апреля в Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) США заявили, что автопилот Tesla стал причиной как минимум 13 аварий с летальным исходом. Авторы отчета заявили, что во всех случаях функция помощи водителю вела себя непредсказуемо.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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