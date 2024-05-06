Раскрыта опасность гнева

Journal of the American Heart Association: чувство злости опасно для сосудов

Ученые Колумбийского университета раскрыли опасность гнева. Согласно результатам научной работы, опубликованной в Journal of the American Heart Association, чувство злости сужает кровеносные сосуды и может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе.

В исследовании приняли участие 280 здоровых взрослых жителей Нью-Йорка в возрасте до 74 лет. В состав группы входили молодые люди (в среднем 26 лет), не имевшие в анамнезе сердечных заболеваний или основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, высокий уровень холестерина или диабет.

В ходе экспериментов отслеживалась активность кровеносных сосудов, когда люди находились в состоянии гнева, а не в состояниях тревоги, печали или нейтральных эмоций. Оказалось, что гнев связан с временной неспособностью кровеносных сосудов расширяться (расслабляться) должным образом. Эти эффекты продолжались до 40 минут после того, как вспышка гнева заканчивалась.

Нарушение дилатации (расширения сосудов) часто является предшественником опасного накопления жира на стенках артерий, известного как атеросклероз, что может повысить вероятность сердечного приступа и инсульта. Пока неясно, как гнев ухудшает расширение кровеносных сосудов. Возможно, это состояние активирует вегетативную нервную систему, гормоны стресса или воспаление артерий.