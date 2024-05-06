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09:11, 6 мая 2024Мир

Белый дом ответил Трампу на сравнение администрации Байдена с гестапо

Axios: Белый дом осудил Трампа за сравнение администрации Байдена с гестапо

Фото: Mark Peterson / Reuters

Белый дом осудил бывшего президента США Дональда Трампа за сравнение администрации американского лидера Джо Байдена с нацистской тайной полицией гестапо. Об этом сообщает Axios.

«Вместо того, чтобы повторять ужасающую риторику фашистов, обедать с неонацистами и раздувать разоблаченные теории заговора, которые стоили жизни отважным полицейским, президент Байден объединяет американский народ вокруг наших общих демократических ценностей и верховенства закона — подход этот привел к самому большому сокращению насильственной преступности за 50 лет», — заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Генеральный директор Еврейского совета по связям с общественностью Эми Спиталник также раскритиковала экс-президента США, отметив, что «всегда неправильно, оскорбительно и презренно проводить подобные сравнения», особенно учитывая «долгую историю» Трампа по нормализации антисемитизма.

В свою очередь, один из потенциальных кандидатов в вице-президенты Трампа, губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам, подчеркнул, что высказывания Трампа о гестапо не были «центральными в том, о чем он говорил». Он добавил, что большинство американцев считаю суд над Трампом политически мотивированным.

Ранее на частном мероприятии для доноров своей предвыборной кампании Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо. Отмечается, что кандидат в президенты таким образом раскритиковал судебные иски, выдвинутые против него.

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      Виктория Кондратьева
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