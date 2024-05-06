Польша признала потерю Киевом военной инициативы

Глава МИД Польши Сикорский: военная инициатива на Украине принадлежит России

Украина потеряла военную инициативу, которая ей принадлежала в прошлом году, и теперь она на стороне России. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова передает Politico.

«Войны никогда не идут в одном направлении. В прошлом году Украина была в наступлении, в этом году инициатива принадлежит россиянам» — признал глава польского МИД.

Сикорский подчеркнул, что нового пакета военной помощи от США «хватит лишь для того, чтобы Киев не проиграл в этом году». Он добавил, что «поддержки от Запада недостаточно для победы Украины».

2 мая Сикорский заявил, что Польша не будет помогать уклонистам, которые скрываются на территории страны от призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом Сикорский добавил, что Варшава не осведомлена о планах Киева в отношении возможных призывников. Предполагается, что на территории Польши их число может составлять порядка 140 тысяч.