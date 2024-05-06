Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:54, 6 мая 2024Мир

Польша признала потерю Киевом военной инициативы

Глава МИД Польши Сикорский: военная инициатива на Украине принадлежит России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Украина потеряла военную инициативу, которая ей принадлежала в прошлом году, и теперь она на стороне России. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова передает Politico.

«Войны никогда не идут в одном направлении. В прошлом году Украина была в наступлении, в этом году инициатива принадлежит россиянам» — признал глава польского МИД.

Сикорский подчеркнул, что нового пакета военной помощи от США «хватит лишь для того, чтобы Киев не проиграл в этом году». Он добавил, что «поддержки от Запада недостаточно для победы Украины».

2 мая Сикорский заявил, что Польша не будет помогать уклонистам, которые скрываются на территории страны от призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом Сикорский добавил, что Варшава не осведомлена о планах Киева в отношении возможных призывников. Предполагается, что на территории Польши их число может составлять порядка 140 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия проведет учения с ядерным оружием. Они станут ответом на угрозы Запада

      Бывшая участница КВН назвала причину отказа от работы в Comedy Club

      Выпадение снега предрекли трем российским регионам

      Хоккейный клуб «Трактор» возглавил канадский тренер

      ВКС России применили бомбу с «эффектом землетрясения»

      Лидера группы ДДТ проверят на призывы к экстремизму

      Ле Пен уличила Макрона в пренебрежении жизнями французов ради своего эго

      Актера из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» сбила машина

      Дроны ВСУ атаковали локомотив, молоковоз и легковую машину под Белгородом

      ФСБ поймала украинского шпиона в Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше