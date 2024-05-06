Избивший знакомого берцем российский военный получил новый срок за уклонение

Военному из Барнаула, убившему берцем знакомого, добавили 5 лет за уклонение

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес второй приговор военнослужащему Алексею Лисничуку, ранее осужденному за избиение знакомого берцем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в уклонении от прохождения военной службы — 22 июля 2023 года Лисничук не явился в расположение воинской части. Через три дня он решил поквитаться со знакомым, который пользовался его банковской картой. Военный заподозрил его в краже и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов форменным ботинком с высоким берцем по голове потерпевшему. Полученные им травмы оказались летальными. 4 августа 2023 года Лисничук добровольно прибыл в воинскую часть.

25 января 2024 года он получил за смертельное избиение знакомого восемь лет колонии. Теперь к этому сроку суд добавил новое наказание — в итоге военному назначено 13 лет лишения свободы.

3 мая сообщалось, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Николая Горбунова к пяти годам лишения свободы за уклонение от службы.