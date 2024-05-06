Киев признал неспособность преодолеть зависимость от одного вида западной помощи

Министр промышленности Камышин: Украина будет и дальше зависеть от помощи Запада

Как бы ни увеличивались производительные мощности, Киев не сможет самостоятельно обеспечить Вооруженные силы Украины нужным количеством артиллерийских боеприпасов. Неспособность страны преодолеть зависимость от западной помощи признал министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, сообщает «РБК-Украина».

«Мы начали производить артиллерийские боеприпасы, но, как и по другим позициям, их никогда не будет достаточно производиться в Украине. Сколько бы мы ни производили и как бы мы не увеличивали собственные способности, мы будем и дальше зависеть от поставок извне», — заявил он.

Камышин добавил, что пока что полностью обеспечить потребности украинской армии невозможно даже с привлечением поддержки иностранных государств.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал Вашингтон ответственным за потерю Киевом территорий. По его словам, пока в США шли переговоры о размере помощи для Украины, российские войска стремительно наступали.