Раскрыт способ продлить жизнь

Здоровый образ жизни компенсировал влияние сокращающих жизнь генов

Здоровое питание, полноценный сон, правильное питание и отсутствие вредных привычек могут компенсировать влияние генов, сокращающих продолжительность жизни, более чем на 60 процентов. Результаты исследования, раскрывающего ключ к долголетию, опубликованы в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

Специалисты проанализировали данные о 353 742 взрослых, которые приняли участие в долговременном исследовании UK Biobank в период с 2006 по 2010 год и состояние здоровья которых отслеживалось до 2021 года.

Оценка полигенного риска была получена для определения вероятности длительной (20 процентов участников), средней (60 процентов) и короткой (20 процентов) продолжительности жизни. Индекс полигенного риска (PRS) учитывает несколько генетических вариантов для определения общей генетической предрасположенности человека к долголетию.

Взвешенный показатель здорового образа жизни, включающий отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, регулярную физическую активность, массу тела, достаточный сон и здоровое питание, был разделен на благоприятный (23 процента участников), средний (56 процентов) и неблагоприятный (22 процента).

У тех, кто генетически предрасположен к короткой продолжительности жизни, вероятность раннего ухода была на 21 процент выше, чем у тех, кто генетически предрасположен к долголетию, независимо от их образа жизни. Однако у тех, кто имел вредные привычки и высокий генетический риск сокращения продолжительности жизни, наблюдалось значительное сокращение жизни по сравнению с теми, кто генетически предрасположен к долголетию и вел благоприятный образ жизни.

В частности, четыре фактора, по-видимому, составляют оптимальную комбинацию способствующего долголетию: отказ от курения, регулярная физическая активность, достаточный ночной сон и здоровое питание. Таким образом, люди с высоким генетическим риском сокращения продолжительности жизни могут продлить жизнь почти на 5,5 года.