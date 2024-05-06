Медведев предрек катастрофу в случае отправки Западом войск на Украину

Зампред СБ Медведев: Россия ответит на возможный ввод войск Запада на Украину

Россия ответит на возможный ввод войск Запада на Украину. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По заявлению Медведева, подобные действия Запада приведут к мировой катастрофе.

«Нам придется отвечать (в случае отправки войск НАТО — прим. «Ленты.ру») (...) В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце», — предрек политик.

Как сообщалось ранее, Генштаб Вооруженных сил России готовится к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Как заявляли в Минобороны России, учения станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц».