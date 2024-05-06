Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 6 мая 2024Россия

Медведев предрек катастрофу в случае отправки Западом войск на Украину

Зампред СБ Медведев: Россия ответит на возможный ввод войск Запада на Украину
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россия ответит на возможный ввод войск Запада на Украину. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По заявлению Медведева, подобные действия Запада приведут к мировой катастрофе.

«Нам придется отвечать (в случае отправки войск НАТОприм. «Ленты.ру») (...) В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце», — предрек политик.

Как сообщалось ранее, Генштаб Вооруженных сил России готовится к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Как заявляли в Минобороны России, учения станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия проведет учения с ядерным оружием. Они станут ответом на угрозы Запада

      Бывшая участница КВН назвала причину отказа от работы в Comedy Club

      Выпадение снега предрекли трем российским регионам

      Хоккейный клуб «Трактор» возглавил канадский тренер

      ВКС России применили бомбу с «эффектом землетрясения»

      Лидера группы ДДТ проверят на призывы к экстремизму

      Ле Пен уличила Макрона в пренебрежении жизнями французов ради своего эго

      Актера из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» сбила машина

      Дроны ВСУ атаковали локомотив, молоковоз и легковую машину под Белгородом

      ФСБ поймала украинского шпиона в Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше